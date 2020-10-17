KIEXO — насколько честно работают? Разбор отзывов и жалоб

Компанию KIEXO можно описать как брокера, который может дать современному участнику рынка всё, что необходимо для достижения его целей: качественную и понятную платформу для торговли онлайн, аналитические инструменты, выгодные по цене счета и команду поддержки в лице опытных финансовых экспертов. Именно на таких условиях клиенты KIEXO могут достичь успехов.

KIEXO предлагает MetaTrader 5

Выбирая в качестве торгового терминала надежную и быструю систему MetaTrader 5, брокер автоматически становится престижнее в глазах инвестиционного сообщества. Во-первых, платформа одинаково хорошо работает как в web-версии, так и на компьютере и мобильных устройствах. Во-вторых, с MT5 брокер открывает доступ к различному выбору активов, тогда как его конкуренты делают ставку лишь на Форекс. KIEXO расширил список торгуемых в компании финансовых инструментов до 1500 позиций.

Чем можно торговать с KIEXO:

валюты (от 90 инструментов Форекса, включая основные и второстепенные пары валют);

сырье (такие популярные товары, как золото, серебро, платина и остальные);

энергетические ресурсы (нефть WTI и Brent и природный газ);

ценные бумаги (акции Google, Apple, Netflix и порядка двухсот других известных компаний);

индексы (FTSE 100, S&P 500, DAX 30 и NIKKEI 225 и др.);

криптовалюты (BTC, ETH, LTC, XRP).

Внимание: официальный сайт kiexo.com предлагает к просмотру полный список активов с датами истечения контрактов. Функционал находится в разделе Справочный центр – Трейдеры – Экспирация контрактов. Отметим, что срок экспирации деривативов будет зависеть от выбранного для торговли актива. Есть и другие полезные ссылки, к примеру, на инструменты анализа (экономический календарь) и торговые часы (время работы основных бирж).

Конкурентные преимущества KIEXO

Предлагая такой огромный выбор рынков, компания должна иметь выгодные условия для взаимодействия с ними. На kiexo.com есть описание 8 разработанных компанией видов торговых счетов, которое наилучшим образом способно дать ответ на вопрос: выгодно ли инвестировать и торговать именно с брокером KIEXO?

Изучив торговое предложение компании через аккаунты Новичок, Исследователь, Трейдер, Трейдер PRO, Эксперт, Эксперт PRO, VIP, VIP PRO стало ясно, что помимо обширного выбора активов и инновационного терминала MT5, здесь гарантируется:

высокое кредитное плечо; низкие требования к минимальному депозиту; бесплатные анализ, аналитические инструменты и обучающий курс; ввод/вывод средств без комиссий; зашифрованные транзакции (SSL); низкие и распределенные котировки.

С брокером KIEXO зарабатываешь сразу

Долгая регистрация и ожидание на линии – не про компанию KIEXO. Благодаря удобному интерфейсу сайта kiexo.com, будущий клиент сразу видит, куда звонить и как открыть счет.

Среди доступных каналов связи в наличие есть корпоративный адрес электронной почты, телефонный номер и возможность общаться в онлайн-чате. Команда техподдержки готова обрабатывать заявки 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Вы также можете получить ответ на ряд интересующих вопросов в специальном разделе «Частые вопросы».

Нажав на кнопку «Создать Счет», посетитель сайта попадет на страницу, где ему предлагается заполнить форму. Внимательно перепроверьте все окна с личной информацией, чтобы избежать трудностей с коммуникацией и выводом заработка в будущем.

Выводы

Итак, перед инвестиционным сообществом предстал брокер, который предлагает участникам международных рынков целый спектр удобных функций. Среди инструментов KIEXO нет лишних – все они призваны улучшать торговые стратегии и материальное положение инвесторов. Брокер обеспечивает уверенность в себе и в секторе онлайн-трейдинга в целом. Именно это и получает инвестор в сотрудничестве с KIEXO.